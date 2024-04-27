İYİ Parti'de başkan adayı kendisine oy vermeyip rakibine oy istedi!

27 Nisan 2024 20:11 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 20:17

İYİ Parti 5. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 3 oy aldı. Genel başkanlık seçimi için yapılan ilk turda 327 oy alan Akalın, ikinci tur oylamasına katılmadı. İkinci tur oylaması sırasında açıklamada bulunan Akalın, 27 günde "öldü" denilen bir hareketi hep birlikte dirilttiklerini ifade etti.

Siyasetin millet ve tabanla yapılacağını belirten Akalın, "Bir irade ortaya koydu, bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege 'Benim ferasetime güvenin' dedi. Ben bugüne kadar siyasi meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir dava arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer, değerli delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KODAZ KENDİSİNE OY VERMEDİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, adaylardan Günay Kodaz'ın ikinci tur oylamadan sonra kürsüye çıkarak, yaptığı konuşmayı TGRT Haber canlı yayınında paylaştı. Atik, Kodaz'ın "Sevgili delegeler bana 3 oy çıkmış fakat ben kendime oy vermedim. Koray Aydın'a oy verdim. Bana oy verenleri de Koray Aydın'a destek vermeye çağırıyorum" ifadelerini aktardı.