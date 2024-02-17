İYİ Parti'de bir istifa daha! Topluca AK Parti'ye katıldılar

17 Şubat 2024 18:06 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 18:07

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Ağrı Patnos İYİ Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri partiden istifa edip AK Parti'ye geçti.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR

Ağrı Patnos'ta İYİ Parti'den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun ile yönetim kurulu üyeleri, parti binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta İYİ Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve ilçe yönetimi ile yaptıkları görüşme sonrasında Coşkun'un kendilerini destekleyeceklerini ilçe yönetimi olarak AK Partiye geçeceğini söylediğini dile getirdi.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTI"

Müslüm Coşkun'un hem İYİ Parti İlçe Başkanı hem de İYİ Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

Müslüm Coşkun ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AK Parti'nin Patnos'ta güçlendiğini belirtti.

İYİ Parti'den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun, Patnos'ta efsane başkanın yanında olmak ona destek olmak için AK Parti saflarında siyaset yapacaklarını dile getirdi.