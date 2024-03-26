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Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:46

Meral Akşener CHP'nin teklifine tepkili: Bunan adına yan gel Osman denir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin bazı illerde kendi adaylarının CHP lehine çekilmesi gerektiğiyle ilgili konuşmalar yaptığına dikkat çekerek "Bunun adına bizim Rumeli köylerinde yan gel Osman denir. Çalışın kardeşim" şeklinde konuştu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meral Akşener CHP&#039;nin teklifine tepkili: Bunan adına yan gel Osman denir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Edirne'de yaptığı seçim turunda toplanan kalabalığa yaptığı açıklamalarında CHP'yi hedef aldı.

 İYİ Parti’nin Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi’nin anketlerde birinci, AK Parti’nin ikinci, CHP’nin ise üçüncü çıktığını söyleyen Akşener, adaylarının çekilmesi yönünde konuşmalar yapıldığını ifade ederek, "‘Hamdi Başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor’ denmesi en basit haliyle ayıptır” şeklinde konuştu.

CHP’lilere seslenen Akşener, “Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan ‘AK Parti kazanmasın, vay efendim Hamdi Başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin biz kazanalım’. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde yan gel Osman denir. Çalışın kardeşim” açıklamasında bulundu.

Meral Akşener CHP'nin teklifine tepkili: Bunan adına yan gel Osman denir! - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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