Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre çok sayıda ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.
BÜYÜKELÇİ ATAMASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı.
Cumhurbaşkanlığı kararları şöyle:
Akdeniz İçin Birlik özel temsilciliğine Fatma Seniha Nükhet Hotar,
Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan,
Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy,
Slovakya Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Erkan Özoral,
Portekiz Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç,
İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliğine Cenk Uraz,
Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen,
Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler,
Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Ormancı,
Somali Büyükelçiliğine Balkanlar ve orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper Aktaş,
Çad Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem Utkan,
Gambiya Büyükelçiliğine Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker Oba,