Tgrt Haber
Haberler>Politika>Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
16 Şubat 2024 00:05 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 00:41

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
Büyükelçi, Atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre çok sayıda ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

BÜYÜKELÇİ ATAMASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararları şöyle:

Akdeniz İçin Birlik özel temsilciliğine Fatma Seniha Nükhet Hotar,
Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan,
Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy,
Slovakya Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Erkan Özoral,
Portekiz Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç,
İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliğine Cenk Uraz,
Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen,
Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler,
Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Ormancı,
Somali Büyükelçiliğine Balkanlar ve orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper Aktaş,
Çad Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem Utkan,
Gambiya Büyükelçiliğine Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker Oba,

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...