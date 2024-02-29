Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilere büyük vaat: Yüzde 65'ini biz karşılayacağız

29 Şubat 2024 11:11 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:45

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da düzenlenen kentsel dönüşüm temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

"650 BİN KONUT YAPAMAZ"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"(Murat Kurum) 650 bin konut yapılacağı yalanını söylüyorlar. Bu şehrin 5-6 yıllık bütün parasını harcasa yine 650 bin konut yapamaz.

"MÜLKİYET SORUNUNU BİZ ÇÖZDÜK"

Plansız programsız çalıştıkları için insanları kentsel dönüşümden soğuttular. Yıllardır çözülmemiş mülkiyet sorunlarını biz çözdük. Engellendiğimiz, sabote edildiğimiz girişimler yaşandı ama biz işimize baktık.

"MALİYETİN YÜZDE 65'İNİ BİZ ÜSTLENECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaşımız yanında olacağız. Dar gelirli emeklinin inşaat maliyetinin yüzde 65'ini biz üstleneceğiz. (Kentsel dönüşüm) 7 bin ekstra kira desteğini de biz vereceğiz, emeklilere de 9 bin TL kira desteği vereceğiz"

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