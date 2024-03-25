Yerel seçim öncesi dikkat çeken iddia! CHP'li aday DEM Parti lehine çekilecek?

25 Mart 2024 13:04 - Güncelleme : 25 Mart 2024 13:29

Seçim ve bayram için plan yapanlar dikkat! Otobüs biletlerine zam geliyor

Seçim ve bayram için plan yapanlar dikkat! Otobüs biletlerine zam geliyor

Milyonlarca kişinin sandık başına gideceği yerel seçimlere 1 haftadan az bir süre kaldı. Seçim takvimi işlemeye devam ederken ortaya atılan iddialar da manşetlerdeki yerini aldı. İYİ Parti ile ittifak temaslarından sonuç alamayan CHP, DEM Parti'nin kapısı çalmış ancak buradan da bir sonuç alamamıştı.

Günler geçtikçe tam olarak ittifak temaslarının sona ermediğini gösteren temaslar ve açıklamalar gelmişti... Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet kanadından birçok kişi CHP'nin DEM Parti ile kapalı kapılar ardında ittifak temasları yaptığını dile getirmişti.

ZEYDAN KARALAR ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

CHP ile DEM Parti arasında yine bir ittifak olacağına dair yeni iddialar ortaya atıldı. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP'nin Adana'da aday gösterdiği Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini öne sürdü.



(Zeydan Karalar)

"KAYBETTİKLERİNİ BİLİYORLAR"

Önümüzdeki günlerde Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Çukurova ve Büyükşehir’de CHP'nin adaylarının DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini öne süren Bozan, "Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar" dedi.