Erkekler sadece ölünce çiçek alır! İskoçyalı bilim insanlardan kadınları kızdıran araştırma

27 Şubat 2024 09:14 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 09:17

Kırık kalp sendromuna dair yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı. Bundan 10 yıl önce erkekler kadınlardan daha umursamaz olup kırılan kalplerinin farkında değillerdi. Ancak İskoçyalı bilim insanlarının yürüttüğü kırık kalp sendromu üzerine yapılan araştırmalarda 10 yılda değişen sistem herkesi üzdü.

ERKEKLER SADECE ÖLÜNCE ÇİÇEK ALIR!

Aberdeen Üniversitesi'nde yürütülen kırık kalp sendromu, fiziksel ve ruhsal hastalıkların birleşiminden ortaya çıktı. 3 yıl süren araştırmada özellikle erkeklerde 10 yılda büyük bir artış yaşandığı belirlendi. Bunun en önemli nedeni ise kadınların daha hassas olmasından kaynaklı iddia edilen ilişkilerdeki tek taraflı ilgi olduğunun altı çizildi.

Erkekler kadınların kendilerini daha az sevdiklerini düşünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise araştırmaya katılan erkeklerin hiç çiçek almadıklarına dair yaptıkları açıklama oldu. Çoğu erkek aslında sadece ölünce çiçek aldığını düşünüyor. Yapılan sürprizler ve hediyelerin kadınların beklentisini artırdığı ancak erkeklerin böyle bir durum yaşama oranları yüzde 30'larda olduğu da tespit edildi.

KIRIK KALP SENDROMU ERKEKLERİ BİTİRDİ!

Erkeklerde artan kırık kalp sendromu sevgisizlik ve ilgisizlik kaynaklı altta yatan genetiksel bir durumla da ortaya çıktığı kanıtlandı. Araştırmada yer alan Profesör Dana Dawson, tedavi de bu yüzden kadınlara ve erkeklere farklı tedaviyle bakılmasının altını çizdi. Çünkü hassasiyetin özellikle pandemiden sonra kadınlardan erkeklere geçtiği belirtildi. Bunun öncesinde ise altta yatan ilişki de sürekli kadınlara sunulan koşulsuz ilgi olduğu hatırlatıldı. Peki kırık kalp sendromu tehlikeli mi?

Dawson, son yıllarda fark edilmeden ilerleyen psikolojik sorunlar aniden ortaya çıkan ve felaketle sonuçlanabilecek bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Bu yüzden kişilerin sadece psikolojik sorunlar için tedaviye başlamamasının aynı zamanda fiziksel kontrollerinde olması gerektiğinin altını çizdi. Kalbe giden damarlar sinir sistemi ile beyin arasındaki en hızlı bağlantıdır. Bu bağlantıda beynin yaşadığı herhangi bir duygusal süreç kalbe giden damarlardaki elektronları etkiler. Bu elektronlar damarların ya çok genişlemesi ya da çok daralmasına neden olur. Bu da ani kalp krizlerine ya da panik ataklara yol açar.