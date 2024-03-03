Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! Formula 1 tekrardan Türkiye'ye mi dönüyor? 

03 Mart 2024 23:29 - Güncelleme : 03 Mart 2024 23:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesi, Formula 1'in Türkiye'ye geri dönme ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

HEYECANLANDIRAN BİR GÖRÜŞME DAHA!

FIA Başkanı Muhammed Bin Sulayem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Türkiye'ye Formula 1'i sevdiren Formula 1 yorumcusu ve TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ile de görüşme yaptı.

Görüşmenin detaylarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken 2026 yılındaki takvim boşluğu ise akıllara "Türkiye takvime mi girecek?" sorusunu getirdi.

"FIA'YA GARANTİLER SUNULMASI GEREKİYOR"

TOSFED başkanı Üçlertoprağı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında İstanbul'a Formula 1'in tekrardan dönebileceğini söylemişti.

"2026’da Formula 1 ile sözleşmesi bitecek yedi tane ülke var." diyen Üçlertoprağı, şu anda Türkiye'de Formula 1 düzenlenememesinin maddi nedenleri kadar 2021'deki yarışta gerçekleşen sorunların da olduğunu söylerken Formula 1 ihalesine girecek yeni bir firma olması halinde gerekli "lobi" desteğini sağlayacaklarını ifade etti.

"BAZI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Üçlertoprağı, "2026’da Formula 1 ile sözleşmesi bitecek yedi tane ülke var. Ortaya bir irade konulursa, 2026’da F1 yeniden ülkemize dönebilir. Ülkemizde çok nitelikli bir Formula 1 seyirci kitlesi, çok uzman arkadaşlar, çok ciddi F1 sosyal medya hesapları var.

F1’in Türkiye’ye dönmesi için gayri resmi bazı görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

TÜRKİYE'NİN F1 SERÜVENİ...

Türkiye Grand Prix, İstanbul'da Formula 1 severlerle 2005 yılında tanıştı. 2005-2011 yılları arasında ve 2020 ve 2021 yılında düzenlenen yarışlara ev sahipliği yapan 'İstanbulpark' pisti, Alman mühendis Hermann Tilke tarafında tasarlanmıştı.