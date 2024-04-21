Galatasaray Pendikspor engelini 4 golle aştı

21 Nisan 2024 20:57 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 21:28

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Pendikspor, RAMS Park'ta karşılaştı. İlk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü eline alan sarı-kırmızılar maçı 4-1 kazandı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 77. dakikada Mertens ve 90+5'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Pendikspor'un tek golünü 85. dakikada Alpaslan Öztürk attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 90 yaparak liderliğini sürdürdü. Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada düşme potasında kaldı.

ICARDİ SÜPER LİG’DE BİR İLKİ YAŞADI

Mauro Icardi, Süper Lig'de 20 gole ulaştı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de ise 22 gol kaydetmişti.

Opta verilerine göre Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken Galatasaray taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'taki müsabakada tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

7' Thiam'ın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

Pozisyon

14' Ani gelişen Pendikspor atağında Thiam pasını Umut'a verdi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Umut istediği vuruşu yapamadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

24' Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

35' Mauro Icardi ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirdi.

40' Abdül Kerim Bardakçı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

Ev sahibi Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

46' İkinci yarı başladı.

51' Savunmanın hatasında topu kazanan Icardi, sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Barış Alper'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

58' Cekici sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Umut'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

77' Galatasaray, Mertens'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Mertens dar açıdan kaleyi düşündü. Mertens'in şık vuruşunda top ağlara gitti.