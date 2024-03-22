Icardi ayrılıyor mu? Galatasaray'dan transfer açıklaması

22 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 22 Mart 2024 20:12

Galatasaray'da Mauro Icardi etkisi ikinci sezonda da sürüyor. Arjantinli oyuncu, sarı kırmızılı forma altında 64 maçta 65 gole etki etti. Icardi, Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Nihat Kırmızı, "8 haftamız kaldı, Icardi de tüm oyuncularımız gibi çok önemli bir oyuncumuz. Kendisi burada ve Galatasaray'da çok mutlu. Sosyal medyada da paylaşıyor bunu. Futbolda dün, bugün ve yarın yoktur, herşey olabilir. Ama Icardi dahil tüm oyuncularımızla transferle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Süper kupa maçı dahil son 9 maçımız kaldı. Kimsenin transferle kafasını karıştırmak istemiyoruz" dedi.

ICARDİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 38 maçta forma giyen yıldız oyuncu 23 gol atarken, 11 asist yaptı. 31 yaşındaki golcü, Milan'la anılmaya başladı.