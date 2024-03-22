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22 Mart 2024 17:18 - Güncelleme : 22 Mart 2024 17:20

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği netlik kazandı! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Hakim Ziyech'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Faslı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği de netlik kazandı. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
Galatasaray&#039;da Hakim Ziyech&#039;in geleceği netlik kazandı! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği netlik kazandı. Faslı oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken sözleşmesinin 1 yıl uzadığı ortaya çıktı.

1 YIL DAHA GALATASARAY'DA!

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Hakim Ziyech'in sözleşmesiyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

1 yıllığına Chelsea'den kiralanan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesinde 15 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi olduğu ifade edildi. Galatasaray-Kasımpaşa maçında süre alan Ziyech'in sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzadı.

Faslı yıldızın gelecek sezon göstereceği performansın yanı sıra Suudi Arabistan'dan gelecek olası tekliflere ne yanıt vereceği de merak ediliyor.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği netlik kazandı! Sözleşme detayları ortaya çıktı - 1. Resim

HAKİM ZIYECH GERİ DÖNDÜ!

Afrika Kupası'nda 1 ay boyunca takımdan uzak kalan 31 yaşındaki Faslı oyuncu kupada sakatlanarak sarı-kırmızılı takıma döndükten sonra uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Sakatlığının geçmesinin ardından Rize maçında 13 dakika süre alan Hakim Ziyech Galatasaray'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Kasımpaşa maçında 17 dakika sahada kaldı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

16 MAÇTA 4 GOL-3 ASİST

Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan Hakim Ziyech bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 maçta forma giyerken 4 gol atmayı başardı. Faslı yıldız 3 de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Ziyech 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Geldiği dönem sakatlık yaşayan oyuncu ayrıca Afrika Kupası sonrası yine sakatlık yaşamış ve uzun süre takıma katkı verememişti.

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Kaynak: Fanatik
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