Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği netlik kazandı! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Hakim Ziyech'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Faslı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği de netlik kazandı. İşte detaylar...
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in geleceği netlik kazandı. Faslı oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken sözleşmesinin 1 yıl uzadığı ortaya çıktı.
1 YIL DAHA GALATASARAY'DA!
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Hakim Ziyech'in sözleşmesiyle ilgili gerçek ortaya çıktı.
1 yıllığına Chelsea'den kiralanan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesinde 15 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi olduğu ifade edildi. Galatasaray-Kasımpaşa maçında süre alan Ziyech'in sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzadı.
Faslı yıldızın gelecek sezon göstereceği performansın yanı sıra Suudi Arabistan'dan gelecek olası tekliflere ne yanıt vereceği de merak ediliyor.
HAKİM ZIYECH GERİ DÖNDÜ!
Afrika Kupası'nda 1 ay boyunca takımdan uzak kalan 31 yaşındaki Faslı oyuncu kupada sakatlanarak sarı-kırmızılı takıma döndükten sonra uzun süre sahalardan uzak kaldı.
Sakatlığının geçmesinin ardından Rize maçında 13 dakika süre alan Hakim Ziyech Galatasaray'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Kasımpaşa maçında 17 dakika sahada kaldı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.
16 MAÇTA 4 GOL-3 ASİST
Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan Hakim Ziyech bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 maçta forma giyerken 4 gol atmayı başardı. Faslı yıldız 3 de asist yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise Ziyech 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Geldiği dönem sakatlık yaşayan oyuncu ayrıca Afrika Kupası sonrası yine sakatlık yaşamış ve uzun süre takıma katkı verememişti.