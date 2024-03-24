Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı

24 Mart 2024 18:39 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:56

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesine Bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın sürücüsü olduğu 38 AKA 095 plakalı cip ile mobilet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan mobilet sürücüsünü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.