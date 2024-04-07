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07 Nisan 2024 21:21 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 22:06

Galatasaray maçında olay çıkmıştı! 3 taraftar tutuklandı

Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyesi maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili 3 taraftar tutuklandı

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: İhlas Haber Aajansı, TGRT Haber
Galatasaray maçında olay çıkmıştı! 3 taraftar tutuklandı

Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçını tribünde izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'e salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı. Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler küçük kıza tekme attı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.

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Yapılan sorgulamalarda, Y.B.'nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi. "Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.A.(28), M.T.P.(20), M.B.Ö.(25), M.Ö.(17) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.B.(21), A.Y.(19), S.K.E.(19), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Aajansı, TGRT Haber
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