Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy açıklaması: Çok beğeniyorum

24 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 24 Mart 2024 22:32

26 Mart Salı günü Avusturya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Şu an hazırlık sürecindeyiz, mutluyuz ve heyecanlıyız. Dünyadaki bütün hocalar ve futbolcular, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ister. Bütün hazırlıklarımı son sürat devam ediyor. Ben bu iş için yaşıyorum. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Belki eskisi gibi günü birlik çalışmalar olmuyor ama her gün farklı ülkelerde oynayan futbolcularımızı takip ediyoruz. Hayallerimiz var. O hayallerle yaşıyoruz. Umarım büyük hayallere birlikte yürürüz." ifadelerini kullandı.

''HERKESLE REKABET EDEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK''

"Çok iyi gidiyoruz. Rekabet seviyemiz çok yüksek. Son hazırlık maçında çok iyi performans verdik diyebilirim. Rakip takım 5-6 yıldır birlikte oynayan bir takım. Buna rağmen herkesle rekabet edebileceğimizi gösterdik. Sadece 5 maçtır burada olduğumu da söylemeliyim. Analizleri yaparken bir hocanın görevi, duygularına kapılmadan bu işi yapabilmek. Ben bir hoca olarak bir konuda gurur duyuyorum, kimi çağırırsak çağıralım birliktelik hissiyatı olan ve kararlı bir grup oluyor. Bu beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Topa sahipken daha hızlı oynayabiliriz. Bunu geliştirebiliriz kolay bir şekilde. Sahaya daha iyi yayılmak önemli. Son bölümdeki final aksiyonlarını daha iyi yapabiliriz"

Montella, "Çok beğeniyorum yaptıklarımızı ama daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum, biliyorum. Bloklar arası mesafeleri daha dar tutabiliriz, daraltabiliriz. Hücuma çıkışları da daha iyi yapabileceğimizi biliyorum." dedi.

''2-3 TANE FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLEN OYUNCULAR ÇOK FAYDALI OLACAKTIR''

"Bir takımı değerlendirirken rakiplerine karşı performansını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Macaristan, bizden önce çok pozisyona giren bir takımdı. Bizim maçta çok az pozisyon bulabildiler. Özellikle ön tarafta ne kadar aksiyona girebildik bu şekilde. Baktığınızda son 10 maçına Macaristan'ın, bu kadar çok şut atılabilen bir takım değildi. Biz bunu başarabildik. 4 maçımızda 9 gol atabildik, 8'ini farklı futbolcu attı. Bazı futbolcular en iyi performanslarında olmamalarına rağmen çok iyi oynadılar. Aslında bu dengeyi bulmamız şart. Bu şekilde bakmak lazım. Forvet değil de ne kadar çok gol atabilen bir takım olursak o kadar iyi. Orta saha da atabilir, forvet de. Gol her zaman goldür. Avrupa Şampiyonası'nda katıldığımızda sadece 23 futbolcu seçebileceğiz, 2-3 tane farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular çok faydalı olacaktır."

ARDA GÜLER YORUMU: UMARIM DAHA FAZLA OYNAYARAK BİZİMLE BİRLİKTE OLUR

"Arda'nın Real Madrid'de fazla oynamasını isterim. Antrenman ile maçın seviyesi farklıdır. Arda'nın biraz daha fazla oynaması hem Real Madrid hem milli takım hem Arda Güler için daha iyi olur.Futbolda çok basit detayları baz alarak değerlendirme yaparsınız. Hiçbir zaman bir antrenman, maçı simüle edemez. Maçta binlerce kişi var, zihinsel gelişimi antrenmanda geliştiremezsiniz. Umarım daha fazla oynayarak bizimle birlikte olur."

İtalyan teknik adam, "Bence bugün itibarıyla Hakan Çalhanoğlu ne kadar olgun bir futbolcu, bilincinde olmalıyız. Aksiyonları okuyuşu, oyun zamanlarını tutturması, top kapabiliyor, takımı arkadan yönetebiliyor. Ne kadar muazzam bir futbolcu olduğunu bilmemiz gerekiyor." dedi.

''KALECİ KONUSUNDA İÇİMİZ RAHAT''

"3 kalecimizi de oynattık. 3'ü de oynamaya hazır kaleciler. Altay, Galler maçında da sonradan girerek iyi performans gösterdi. Almanya maçında da çok iyiydi. Finallere geldiğimizde net bir karar vermemiz gerekiyor, birinci kaleci konusunda. Ancak, 3 kaleci konusunda da içimiz çok rahat."

''ÜZÜLEN TARAFLAR OLACAK''

"Son kararlarımı aldığımda illaki üzülen taraflar olacak. Herkesin gönlü rahat olsun. Ben hayatımda hiçbir zaman politik veya forma rengine göre karar almadım. Oyun planıma hangi isimler daha uygun olacak, ona göre futbolcuları seçerim. Eğer biz iç huzuru sağlayamazsak ülkemizde bu konularda, başarı elde etmek daha zor olur. Herkesin gönlü rahat olsun. Kararlarımı belli sebeplerden yapmam. Takıma, oyuna hangi oyuncu daha uygun ona göre seçerim. Benim gözümde sadece kırmızı beyaz var."

''BİZ SEMİH'E GERÇEKTEN ÇOK DEĞER VERİYORUZ''

"Semih Kılıçsoy'u çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bu yüzden çağırdım. Uluslararası seviyede çok az deneyime sahip. Biz yöneticiler ve hocalar olarak, her futbolcunun yolculuğuna refakat etmemiz lazım gelişimleri için... Benim amacım, 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Benim mesajım şu Semih'e, buradayız ve seni çok değerli olduğunu buluyoruz. Yanılmıyorsam, Ümit Milli Takım'da da çok oynamadı. Ümit Milli'de çok önemli iki maç vardı. Uluslararası deneyimi olmadığı için o maçlara göndermek istedim ki gelişimini destekleyelim. Orada 90'ar dakikalar oynaması, gelişimi için çok önemliydi. Bizimle gelseydi belki 5, belki 10 dakika oynayacaktı. Biz Semih'e gerçekten çok değer veriyoruz. 2 ay sonra bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim belki. Futbol her zaman seviye oyunudur. Süper Lig var, Serie A var, La Liga var, başka seviyeler var benim bakış açıma göre. Bu sene 200 tane maç seyrettim canlı. Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi var. Bunlar farklı seviyeler. Sonra da milli takım var, Avrupa Şampiyonası var, en yüksek seviye. Okula giden bir çocuk düşünelim. Okuldan alıp hemen üniversiteye gönderiyorsunuz. Daha birinci seviyede olan bir futbolcuyu, ilk sınıftan alıp üniversiteye göndermek doğru mu, daha olgunlaşmadan. Üniversiteye şimdi mi, 2 ay sonra mı, 6 ay sonra mı gitse? Hangisi daha doğru olur. Bu tarz spekülasyonlar, milli takım yararına değil, futbolcunun yararına değil, ülkemizin yararına değil. Şunu kabul edebilirim, bir futbolcuyu doğru değerlendiremem, eleştirirsiniz, bunu kabul edebilirim. Ancak başka şeylerde asla."

''UMARIM DOĞRU ŞEKİLDE YÖNLENDİRİLİR''

"Ajax'ta Ahmetcan Kaplan da vardı, kimse hatırlamadı onu. Ajax gibi bir kulüp, akademi açısından en üst seviyede gelişim için. Biz Ajax'a bilgi verdik, 'Bize bu bilgiyi verdiğiniz için teşekkürler, gelecek maçlarda başarılar' dediler. Yanılmıyorsam şu andaki kadromuzda yer alan 7 oyuncu, A Milli Takım'da yer alıp ardından Ümit Milli Takım'a gönderildi. Barış Alper Yılmaz böyle..."Semih Kılıçsoy'u çok seviyorum ve takip ediyorum. Umarım doğru şekilde yönlendirilir. Hala bir çocuk olduğunu unutmamamız lazım."

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENGİZ SÖZLERİ

"Kanatta çok fazla seçeneğimiz var. Cengiz Ünder, İrfan Can, Yusuf, Yunus. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. İrfan Can topa çok yatkın, topla oynamayı ve takımla oynamayı bilen biri. Çok hıza sahip değil, defans arkasına sarkan stili yok ama bazı mekanizmalar vardır bazı maçlarda, topa daha yatkın topçuları kullanmak lazım. Diğer taraftan derinliğe gitmesi gereken oyunculara ihtiyacımız olur, bazı maçlarda da. İrfan kanatta oynuyorsa arkasında Cenk gibi defansif bir bek olmaz mesela."