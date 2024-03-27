Apple, iOS 18'i Eylül 2024'te piyasaya sürecek

27 Mart 2024 21:29 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:34

Apple yeni iOS 18'in piyasaya sürüş tarihini Eylül 2024'de olacağını duyurdu. Detaylar haberimizde!

iOS 18 HANGİ CİHAZLARI KAPSAYACAK?

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18, geniş bir yelpazedeki iPhone modellerini destekleyecek. iOS 18, iPhone 15'ten iPhone 11'e kadar olan bir dizi modeli kapsayacak. iOS 18'in destekleyeceği cihazlar arasında şunlar bulunuyor:

iPhone 15, 14, 13, 12, 11, XS, XR, SE (2. ve 3. nesil)

iOS 18 NE ZAMAN GELİYOR?

Apple'ın heyecanla beklenen işletim sistemi iOS 18'in çıkış tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. İlk beta sürümü Haziran 2024'te, Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılacak ve geliştiricilere sunulacak. Resmi çıkış tarihi Eylül 2024'te iPhone 16 serisinin lansmanıyla birlikte olması bekleniyor.