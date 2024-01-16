Şiddetli soğuk, hal esnafını vurdu! Sebze meyveleri battaniyeye sarıyorlar

16 Ocak 2024 11:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:17

Edirne'de soğuk havada zor şartlar altında satış yapan hal esnafı, ısınmak için sebze ve meyve kasalarını yakmaya başladı. Ancak esnafın asıl derdi üşümek değil ürünlerinin donması!..

"SOĞUK BİZİ YAKTI"

Soğuk havanın tonlarca sebze ve meyvenin donmasına yol açarken esnaf, yüksek miktarda ürünü çöpe atmak zorunda kaldı. Bu durum nedeniyle birçok hal sakini maddi darboğaza girdi.

Yaşadıklarını "Soğuk bizi yaktı" diyerek tarif eden esnaf kalan birkaç kilo sebze ve meyveyi de donmamaları için elektrikli soba ve battaniyelerle soğuktan korumaya çalışıyor.

SIKINTI DAYANIKSIZ ÜRÜNLERDE

İhlas Haber Ajansı'naü konuşan hal esnaflarından Sinan Nal, "Dondurucu soğuklarda dolayı hal esnafı olarak elimizden geldiği kadar malları donmaktan korumaya çalışıyoruz. Isıtıcıları elimizden geldiği kadar geceden sabaha kadar yakarak korumaya çalışsak bile yine de mallar donuyor. Muzlar ve soğuğa dayanıksız ürünler donuyor. Bu ürünler de çöpe gidiyor" ifadelerini kullandı.

Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ise Edirne’de son soğuklar sebebi ile işlerde düşüşlerin ve fiyat artışları olduğu vurguladı.

Hasır, şunları söyledi: "Soğuk havalar dolayısı ile mallar donuyor, bu da doğal olarak fiyatlara yansıyor. Yaşanan donmaları önlemek için battaniyelerle çarşaflarla malları korumaya çalışıyoruz."