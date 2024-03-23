23 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 23 Mart 2024 10:58
Kolonya koklamak orucu bozar mı? Dinimiz İslam'da cevaplandı
Mübarek Ramazan ayına girmemizle beraber nelerin orucu bozduğu nelerin bozmadığı merak edildi. İstemsiz olarak kusmak, yutmadan yemeğin tadına bakmak, kulağa su kaçması gibi şeyler orucu bozmazken, iğne yapılması ve bilerek kusmak bozar. Kolonya koklamak ise bozmayan şeyler arasındadır.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Ramazan ayında en sık araştırılanlar arasında orucu bozan ve bozmayan şeyler oldu. Kolonyayı burundan çekmek bozarken, koklamak bozmamaktadır. Çiçek, parfüm koklamak da orucu etkilemeyen şeyler arasındadır. Detaylar...
KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?
Kolonya koklamak orucu bozmaz da mekruh da değildir.
NELER BOZMAZ?
Orucu bozmayan bazı şeyler arasında yer alanlar:
İğnesiz diş çektirmek,
İstemeyerek ağız dolusu kusmak,
İsteyerek biraz kusmak,
Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,
Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava verilmesi,
Yutmamak şartıyla yemeğin tuzuna bakmak,
Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,
Göze ilaç damlatmak.
Kaynak: TGRT Haber