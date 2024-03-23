Kolonya koklamak orucu bozar mı? Dinimiz İslam'da cevaplandı

23 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 23 Mart 2024 10:58

Oruçluyken misvak kullanılır mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Oruçluyken misvak kullanılır mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Ramazan ayında en sık araştırılanlar arasında orucu bozan ve bozmayan şeyler oldu. Kolonyayı burundan çekmek bozarken, koklamak bozmamaktadır. Çiçek, parfüm koklamak da orucu etkilemeyen şeyler arasındadır. Detaylar...

KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Kolonya koklamak orucu bozmaz da mekruh da değildir.

NELER BOZMAZ?

Orucu bozmayan bazı şeyler arasında yer alanlar:

İğnesiz diş çektirmek,

İstemeyerek ağız dolusu kusmak,

İsteyerek biraz kusmak,

Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,

Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava verilmesi,

Yutmamak şartıyla yemeğin tuzuna bakmak,

Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,

Göze ilaç damlatmak.