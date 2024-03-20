Oruçluyken misvak kullanılır mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

20 Mart 2024 13:38 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:58

Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç konusunda merak edilenler giderek artmaya başladı. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre orucu neleri bozduğuna ulaşılabiliyor. Birçok insan misvak kullanımının orucu bozup bozmadığını araştırıyor. Misvak kullanmak orucu bozmaz. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MİSVAK KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Misvak kullanmak orucu bozmaz. Misvak haricinde macunsuz diş fırçası ile de diş fırçalamak orucu bozmaz. Macun ile dış fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Eğer macun yutulursa oruç bozulur ve kaza gerekir.

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NEDİR?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre orucu bozmayan şeylerden bazıları şunlardır:

Oruçlu olduğunu unutarak yemek yiyip içmek,

Kulağa su kaçması,

Çiçek, parfüm veya kolonya koklamak,

Göze katı veya sıvı ilaç koymak, ıslak lens takmak,

Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,

Banyoda su buharını teneffüs etmek,

Orucu bozmaya niyet edip ama bozmamak,

Diş çukuruna ilaç koymak,

Yutmadan yemeğin tadına bakmak.