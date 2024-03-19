Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

19 Mart 2024 15:18 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:19

Ramazan ayında en sık aratılanlar arasında aşının orucu bozup bozmadığı oldu. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre orucu nelerin bozduğuna ulaşabilmekteyiz. Vatandaşlar ise aşının ve iğnenin orucu bozup bozmadığını araştırıyor. Aşı yaptırmak orucu bozar. Detaylar haberimizdedir.

AŞI ORUCU BOZAR MI?

Aşı yaptırmak orucu bozan şeyler arasındadır. Serum ve iğne dört mezhepte de orucu bozan şeylerdendir. Vücudun içerisinde giren ilaç katı da olsa sıvı da olsa orucu bozmaktadır. Koldan veya bacaktan deri altına giren iğne orucu bozar.

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELER?

Orucu bozmayan şeylerden bazıları şöyle:

Oruçlu olduğunu unutarak yemek yemek,

Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,

Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

Kolonya veya parfüm koklamak,

İğnesiz diş çektirmek,

Yutmamak şartıyla yemeğin tuzuna bakmak,

İstemsiz olarak ağız dolusu kusmak,

İsteyerek biraz kusmak,

Sahurda tokluk veren ilaçlar içmek,

Göze sıvı ilaç sıkmak.