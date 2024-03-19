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19 Mart 2024 15:18 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:19

Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Mübarek Ramazan ayına girmemizle beraber orucu bozan ve bozmayan şeyler araştırılmaya başlandı. En sık araştırılanlar arasında ise aşının orucu bozup bozmadığı oldu. Aşı yaptırmak orucu bozar. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre orucu bozan ve bozmayan şeyleri sizler için derledik.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Ramazan ayında en sık aratılanlar arasında aşının orucu bozup bozmadığı oldu. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre orucu nelerin bozduğuna ulaşabilmekteyiz. Vatandaşlar ise aşının ve iğnenin orucu bozup bozmadığını araştırıyor. Aşı yaptırmak orucu bozar. Detaylar haberimizdedir.

AŞI ORUCU BOZAR MI?

Aşı yaptırmak orucu bozan şeyler arasındadır. Serum ve iğne dört mezhepte de orucu bozan şeylerdendir. Vücudun içerisinde giren ilaç katı da olsa sıvı da olsa orucu bozmaktadır. Koldan veya bacaktan deri altına giren iğne orucu bozar.

Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozan şeyler - 1. Resim

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELER?

Orucu bozmayan şeylerden bazıları şöyle:

Oruçlu olduğunu unutarak yemek yemek,

Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,

Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

Kolonya veya parfüm koklamak,

Aşı orucu bozar mı? Dinimiz İslam orucu bozan şeyler - 2. Resim

İğnesiz diş çektirmek,

Yutmamak şartıyla yemeğin tuzuna bakmak,

İstemsiz olarak ağız dolusu kusmak,

İsteyerek biraz kusmak,

Sahurda tokluk veren ilaçlar içmek,

Göze sıvı ilaç sıkmak.

Kaynak: TGRT Haber
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