Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutmak

14 Mart 2024 11:41 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:48

Sahura kalkmadan oruç tutulup tutulmayacağı merak konusu oldu. Ramazan ayında en sık aratılanlar niyet etmeden oruç tutulur mu sorusu yer aldı. Oruç tutacak olan kişi sahur yapmadan da oruç tutabilir. Detaylar haberimizde...

SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTURLU MU?

Sahur yapmadan da oruç tutulur. Uyumadan önce oruç tutacağına niyet eden kişi sahur yapmasa da niyet etmiş sayılır.

NİYET ETMEK UNUTULURSA NE OLUR?

Niyet etmeyi unutanlar öğlene bir saat kala niyet etmelidir. Sahura kalmak, uykuya dalmadan önce oruç tutmak niyetiyle yatmak da niyettir. Sahura kalkılmasa da niyet edilebilir.

RAMAZAN'DA ORUÇ İÇİN NİYET NE ZAMAN EDİLİR?

Oruç için niyet etme vakti bir gün önce güneşin batmasından başlar ve bir sonraki günün Dahve-i kübraya kadardır. Ramazan ayında niyet etmek farzdır.

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre oruçluyken balgam yutmak orucu bozmuyor.