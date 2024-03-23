TFF ertelenmesi beklenen Süper Kupa maçının 7 Nisan'da oynanacağını duyurdu
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçının tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği merak edenler ertelendi mi sorusunu araştırmakta. Futbolseverler Şanlıurfa'da oynanacak olan maçın oynanacağı güne dair iddialar ortaya atılmışken TFF karşılaşmanın ertelenmeyeceğini açıkladı. Mücadele 7 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.
Türk futbolunun gündeminde yer alan GS - FB karşılaşmasının tarihini merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu maçın oynanacağı tarihi duyurdu. Ertelenecek iddialarının ardından TFF 7 Nisan Pazar günü maçın oynanacağını açıkladı.
SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Mücadele 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanacak. TFF, maçın ertelenmediğini açıkladı. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:
"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Şanlıurfa'da gerçekleşecek.
GS - FB KARŞILAŞMASI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Heyecanla beklenen karşılaşma 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da saat 21.30'da başlayacak.