TFF ertelenmesi beklenen Süper Kupa maçının 7 Nisan'da oynanacağını duyurdu

23 Mart 2024 09:48 - Güncelleme : 23 Mart 2024 10:00

Türk futbolunun gündeminde yer alan GS - FB karşılaşmasının tarihini merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu maçın oynanacağı tarihi duyurdu. Ertelenecek iddialarının ardından TFF 7 Nisan Pazar günü maçın oynanacağını açıkladı.

SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Mücadele 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da oynanacak. TFF, maçın ertelenmediğini açıkladı. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Şanlıurfa'da gerçekleşecek.

GS - FB KARŞILAŞMASI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da saat 21.30'da başlayacak.