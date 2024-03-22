Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine ret!

22 Mart 2024 20:10 - Güncelleme : 22 Mart 2024 20:13

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "FENERBAHÇE'DEN TALEP GELDİ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın 6 Nisan'a çekileceği yönündeki iddialara cevap vererek, "Şu an gündem milli takımımız. 6 Nisan söz konusu değil, Fenerbahçe'den erteleme ile ilgili bir talep geldi, değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN ERTELEME TALEBİNE RET!

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki çeyrek final maçı nedeniyle ertelenmesini talep ettiği Süper Kupa finaliyle ilgili Galatasaray cephesi kararını verdi.

Milliyet'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına dair erteleme talebini Galatasaray'a iletti. Sarı-kırmızılılar, bu talebe yazılı olarak cevap verdi.

Galatasaray, 7 Nisan'daki Süper Kupa maçının ertelenmemesi yönündeki kararını TFF'ye iletti.

SON KARAR TFF'DE

Fenerbahçe'nin ertelenmesini, Galatasaray'ın ise 7 Nisan'da oynanmasını istediği Süper Kupa finali için son kararı TFF verecek. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili TFF'den resmi açıklama yapılması bekleniyor.