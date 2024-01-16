Alperen Şengün'ün 19 sayısı Rockets'a yetmedi

16 Ocak 2024 11:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:08

NBA'e 11 maçla devam edildi. 76ers, Rockets'ı 9 sayı farkla mağlup etti.

Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün'ün, Philadelphia 76ers karşısındaki performansı galibiyete yetmedi. Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 2 blok, 1 top çalma ile maçı tamamladı.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 41 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Furkan Korkmaz, 2 sayı ile maçı tamamladı.

JAZZ SERİYE BAĞLADI

Utah Jazz, Indiana Pacers'ı 132-105 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Jazz'da Lauri Markkanen 32 sayı ve 10 ribauntla oynarken Collin Sexton kendisi adına sezonun en yüksek sayısı olan 30 sayıyla oynadı.

Pacers'ta Buddy Hield ve Andrew Nembhard, 14'er sayı ile maçı tamamlandı.

IRVİNG-HARDAWAY İKİLİSİNDEN 83 SAYI

Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-120 yendi.

Maçı kazanan Mavericks'te Kyrie Irving, 42 sayı atarken Tim Hardaway 41 sayıyla NBA kariyeri rekorunu kırdı.

Mavericks'te Luka Doncic, sakatlığı nedeniyle maçta oynamadı.

CEDİ'DEN 3 SAYI-1 RİBAUNT

Atlanta Hawks, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 109-99 mağlup etti. Hawks'ta Trae Young, 36 sayı atarak NBA kariyerinde 10 bin sayı barajını geçti.

Spurs'ta Victor Wembanyama 26 sayı, Jeremy Sochan ise 23 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 3 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

GECENİN SONUÇLARI

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 109-99

New York Knicks-Orlando Magic: 94-98

Washington Wizards-Detroit Pistons: 117-129

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-120

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 124-115

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 116-107

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 109-91

Brooklyn Nets-Miami Heat: 95-96 (uzatmalarda)

Toronto Raptors-Boston Celtics: 96-105

Utah Jazz-Indiana Pacers: 132-105

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 112-105