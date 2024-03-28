AK Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'nın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:19

Yerel seçimlerde aday olan AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Detaylar haberimizde!

ASIM BALCI KİMDİR?

Asım Balcı, 1971 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD University of Kentucky'de yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'ye dönüş yaparak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı ve Muğla Üniversitesi'nde görev yaptı.

2003-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak çalıştı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Türksat'ta e-devlet ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği gibi önemli görevleri üstlendi. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini de yürüttü. Avrupa Birliği projelerinde yer aldı ve çok sayıda makale ve kitap kaleme aldı.

Evli olan Balcı'nın 2 çocuğu bulunmaktadır.