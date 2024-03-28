AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır'ın biyografisi

28 Mart 2024 11:20 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:30

Son günlerde adına sıkça rastladığımız Hakan Bahadır'ın kim olduğu merak edilirken nereli olduğu da araştırıldı. Vatandaşın gündeminde yer alan kişilerden biri olan Hakan Bahadır'a dair tüm detaylar...

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra radyoloji alanında ihtisas yapan Bahadır, Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanmıştır. O dönemlerde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yürütmektedir. Ardından Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği yapmıştır. Daha sonralarda ise yönetim kurulu başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezini kurmuştur. Nişantaşı Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak da görev almıştır. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği, Türk Manyetik Rezonans Derneği Üyeliği, European Society of Radiology (Avrupa Radyoloji Birliği) gibi görevlerde de yer aldı.

2003- 2009 yılları aralığında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yaptıktan sonra 2009- 2011 aralığında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmıştır. 2011 senesinde AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 7 Haziran 2015 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olmuştur. 2018 senesinde AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bahadır, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır. 31 Mart 2019 seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkanı seçildi.