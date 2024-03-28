AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 16:25 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:51

Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aziz Yeniay'ın nereli ve kaç yaşında olduğu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

AZİZ YENİAY KİMDİR?

Aziz Yeniay 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi. Buradan 1986 yılında mezun olan Aziz Yeniay, yüksek lisansını da yine aynı üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında yaptı. Bir süre boyunca mühendislik ve müteahhitlik alanında çalışmalar yürüttü. Siyaset hayatına ise 1992 yılında yerel seçimlerle adımını attı. 1992-1994 yılları arasında Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı, 1994-1999 yılları arasında ise Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 1999 yılından 2004 yılına kadar ise Zeytinburnu Belediyesi Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı. Ayrıca 1995 yılından başlayarak 9 yıl boyunca yani 2004 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmar Komisyonu Başkanlığı da yaptı. Aziz Yeniay 2004 ve 2009 yılında Küçükçekmece Belediye Başkanı olarak seçildi. 2014 yılında ise görevini bırakarak inşaat sektörüne döndü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise tekrardan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı oldu.

AZİZ YENİAY EVLİ Mİ?

Aziz Yeniay evli ve üç çocuk babasıdır.