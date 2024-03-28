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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 20:55 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:01

AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman hakkında bilgiler

Seçime az bir süre kala vatandaşlar AK Parti'nin Narlıdere Belediye Başkan adayının hayatını araştırmaya başladı. Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Murat Sarman kimdir? İşte hayatı...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman hakkında bilgiler

Gündemde yer alan kişiler arasında olan Murat Sarman hakkında araştırılanlar kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları oldu. Vatandaşların merakla araştırdığı AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı hakkında bilgiler...

MURAT SARMAN KİMDİR?

1984 senesinde Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi inşaat bölümünde eğitimini tamamlayan Salman, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Tınaztepe Sağlık Grubu’nda yönetici olan Salman evlidir.

AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman hakkında bilgiler - 1. Resim

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: TGRT Haber
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