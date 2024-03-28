AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman hakkında bilgiler

28 Mart 2024 20:55 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:01

Gündemde yer alan kişiler arasında olan Murat Sarman hakkında araştırılanlar kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları oldu. Vatandaşların merakla araştırdığı AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı hakkında bilgiler...

MURAT SARMAN KİMDİR?

1984 senesinde Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi inşaat bölümünde eğitimini tamamlayan Salman, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Tınaztepe Sağlık Grubu’nda yönetici olan Salman evlidir.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayıdır.