CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl'ün hayatına dair bilgiler

29 Mart 2024 12:15 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:26

CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl oldu. Seçime sayılı günler kala insanlar Eren Ali Bingöl'ün hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı. İşte Eren Ali Bingöl hakkında bilgiler...

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Eren Ali Bingöl 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılından beri Tuzla'da yaşamını sürdüren Eren Ali Bingöl, lise eğitimini Ortadoğu Koleji'nde tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yaptı. Öğrencilik hayatının yanında aile şirketinde de çalışan Eren Ali Bingöl 18 yaşında siyasete CHP'den adım attı. Gençlik kollarında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği, ilçe hukuk komisyonu başkanlığı ve ilçe seçim kurulu üyeliği gibi görevler aldı. 2019 yılına gelindiğinde ise CHP Tuzla İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Tuzla Belediye Başkan adayı oldu.

EREN ALİ BİNGÖL EVLİ Mİ?

Eren Ali Bingöl 2021 yılında evlenmiştir.