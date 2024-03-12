Fransa'ya eşi benzeri görülmemiş saldırı: Başbakanlık'tan açıklama

12 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 12 Mart 2024 11:52

Fransa'da birçok devlet kurumuna 2 gündür süren siber saldırıların eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta olduğu açıklandı. Fransa Başbakanlık Ofisi, bazı devlet kurumlarının 10 Mart'tan bu yana siber saldırıların hedefi olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Benzer teknik araçlar kullanılarak" yapılan saldırıların "benzeri görülmemiş yoğunlukta" olduğu ifade edildi. Bu saldırıları etkisiz kılmak için karşı önlemlerin aktive edildiği belirtilen açıklamada, birçok sitenin onarıldığı kaydedildi.

SALDIRIYI ENGELLEMEK İÇİN DİJİTAL SEFERBERLİK

Öte yandan, saldırılar tamamen etkisiz hale getirilene kadar Bakanlıklar Arası Dijital Müdürlük (DINUM) ve Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu'na (ANSSI) bağlı ekiplerin filtreleme çalışmaları için seferber edildiği açıklandı.

Saldırıdan etkilenen kurumlar arasında Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Başbakanlık Ofisi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olduğu belirtildi.

SALDIRIYI SUDANLI BİR HACKER GRUBU ÜSTLENDİ

Başbakanlık açıklamasında saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmezken Le Figaro gazetesi, Telegram üzerinden "Anonymous Sudan" isimli hacker grubunun saldırıları üstlendiğini duyurdu.