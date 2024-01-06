Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı! Saldırılar dur durak bilmiyor: Her gün yüzlerce kişi hayatını kaybediyor

06 Ocak 2024 13:32 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 13:36

Filistin’de ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, “İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldi” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, İsrail'de "Lübnan'a atılacak" top mermilerine imza attı. Eski ABD Başkanı Mike Pence, kuzeydeki İsrail askerlerini ziyaret ederek, sınırdaki "top mermilerine" imza attı. İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv'e gelen eden Pence, ülkenin kuzey sınırında bulunan bir grup İsrail askerini ziyaret etti.

TOP MERMİSİNE ONAY

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in Lübnan sınırındaki askerleri ziyaret eden Pence'in, burada top mermilerine de imza attığı aktarıldı. İsrail askerleriyle sohbet eden Pence, "Yaptıklarınızı takdir ediyoruz. ABD hükümeti adına artık konuşmuyorum. Ancak Amerikan halkı adına, 'biz sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğimizi' söylüyorum" ifadelerini kullandı.

X sosyal medya platformundaki hesabında da ziyarete ilişkin kareler paylaşan Pence, gördüğü askerlerin birçoğunun aynı zamanda ABD vatandaşı olduklarına da dikkati çekti. İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları devam ederken, Lübnan ile İsrail sınırı da karşılıklı füze atışları ve çatışmalara sahne oluyor.

122 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’de can ve mal kaybı artıyor. Sağlık Bakanlığı, ölenlerin sayısının 122 arttığını paylaştı. Bakanlık, “İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldi” ifadelerine yer verdi.

İsrailli jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell de Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yok edilmesi gerektiğini savundu.