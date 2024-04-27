27 Nisan 2024 11:28 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:36
Kenya felaketi yaşıyor! Şiddetli yağışlar sonucu bilanço ağırlaşıyor
Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısında bilançonun ağırlaştığı bildirildi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketlerinin yıkıma yol açtığını bildirdi.
Gachagua, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiğini ve yıkımdan 130 binden fazla kişinin etkilendiğini ifade etti.
BAŞKENT NAİROBİ'Yİ DE ETKİSİ ALTINA ALDI
Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkisi altına aldı, bazı yollar güvenlik sebebiyle kapatıldı. Birçok mahalle de sular altında kaldı.
Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını ifade etmişti.
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı