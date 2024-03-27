Kuzey Kore devlet televizyonundan ilginç sansür! Empeyalizmin simgesi sayıyorlar

27 Mart 2024 06:49 - Güncelleme : 27 Mart 2024 07:23

Kuzey Kore'nin gelecekteki diktatörü belirlendi: Kim Jong-un yerine en güçlü aday

Kuzey Kore'nin gelecekteki diktatörü belirlendi: Kim Jong-un yerine en güçlü aday

Kuzey Kore devlet televizyonu, BBC'nin bahçıvanlık programı sunucusu Alan Titchmarsh'ın kot pantolonunu sansürledi.

Kuzey Kore Merkez Televizyonu (KCTV) , sabah kuşağında Titchmarsh'ın "Bahçe Sırları" isimli programının 2010 yılında yayımlanmış versiyonuna yer verdi. Ancak programda bahçıvanlık üzerine eğitici bilgiler veren sunucu Titchmarın pantolonu bulanıklaştırılarak sansürlendi ve izleyicilere gösterilmedi.

Kot pantolonlar Kuzey Kore'de Batı emperyalizminin sembolü olarak görülüyor ve bu nedenle yasaklanıyor. Kuzey Kore'nin kot pantolonları yasaklayan kuralları 1990'lardan beri yürürlükte.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un

KİM JONG-UN'UN TERCİHİ BOL PANTOLONLAR

Seul merkezli NK News'e göre dönemin lideri Kim Jong-il, kot pantolonun sosyalist bir devlette yeri olmayan Batı ve özellikle Amerikan emperyalizminin sembolü olduğunu ilan etmişti. Son yıllarda, devlet tarafından işletilen Rodong Sinmun gazetesinin 2020'de vatandaşlara "burjuva kültürü" olarak adlandırdığı şeyi "üstün sosyalist yaşam tarzı" lehine reddetmelerini söylemesiyle, ülkede Batı kültürüne yönelik baskılara bir yenisi eklenmiş oldu.

Kendisi de bol bacaklı kıyafetleri tercih eden mevcut lider Kim Jong-un'un, Güney Kore'de popüler olan dar kot pantolonlardan ve Batı sembolleri taşıyan tişörtlerden rahatsız olduğu biliniyor.

SUNUCUDAN ESPRİLİ YORUM: ZARARSIZ BİRİYİM

Diğer yandan sunucu Titchmarsh da olaya ilişkin bir açıklama yaparak, "Kendimi hiçbir zaman tehlikeli, yıkıcı bir emperyalist olarak görmedim. Genelde oldukça rahat ve oldukça zararsız biri olarak görülüyorum. Bu yüzden aslında bu, bana biraz 'sokak itibarı' kazandırdı. Elvis Presley, Tom Jones, Rod Stewart ile aynı çizgide sayılmak için 74 yaşıma gelmem gerekmiş" dedi.