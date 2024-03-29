Netanyahu 'Soykırıma devam' dedi... Mossad'ın ateşkes önerisini de reddetti

29 Mart 2024 07:15 - Güncelleme : 29 Mart 2024 07:16

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok devlet, uluslararası kurum ve kuruluşun Gazze'deki katliamlarını durdurma çağrısı yaptığı İsrail hükümeti, bildiğini okumaya devam ediyor. İsrail basınında yer alan son habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, bir ateşkes ihtimalini daha ortadan kaldırdı.

BARIŞ DEĞİL YENİ SALDIRI İSTEDİ

Kanal 12 televizyonu, Mossad Başkanı David Barnea'nın Hamas'la esir takası anlaşması yapılması olasılığını önerdiğini ancak Netanyahu'nun bunu reddettiğini duyurdu. Kanal, adı açıklanmayan özel kaynaklara dayandırdığı haberde, Barnea'nın anlaşmaya varılma olasılığına inandığını söylediğini aktarırken, Netanyahu'nun sunulan ayrıntılara itiraz ettiğini belirtti.

Haberde Barnea'nın imzalanabileceğine inandığı anlaşmanın ayrıntıları da yer aldı. Buna göre anlaşma şartları arasında 40 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeydeki sakinlerin başka şartlar olmaksızın evlerine dönmesi yer alıyordu.

Kanal 12, Netanyayu'nun anlaşmayı İsrail açısından "zayıf" bularak, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin işgali için hazırlıkların sürdürülmesi talimatını verdiğini ifade etti.

GANTZ VE EISENKOT'A DA KULAK ASMADI

Diğer yandan haberdeki aynı kaynağa göre, İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Mossad'ın önerisini destekledi. Ancak bu destek de Netanyahu'nun anlaşmaya karşı çıkmasının önüne geçemedi.

Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin karşılıklı serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'a gitmişti. İsrail medyası söz konusu müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceğini yazmıştı.