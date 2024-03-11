Oscar törenine Gazze damgası: "Çocukları öldürmeyi bırakın!"

11 Mart 2024 06:48 - Güncelleme : 11 Mart 2024 07:22

ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan 96. Oscar ödül törenine İsrail'in her gün yeni bir katliamın adresi olan Gazze'deki soykırım girişimiha yönelik mesajlar damgasını vurdu.

YILDIZLARDAN "GAZZE'DE ATEŞKES" BROŞU

Aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında broşlarla kameralara poz verdi.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN"

Mısır kökenli ünlü oyuncu Ramy Youssef, ödül töreni öncesi verdiği röportajda, "Gazze'de sadece masum insanların güvenliğini gerçekten sağlamak için acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Gerçekten çocukları öldürmeyi bırakıp herkesin güvende olduğundan emin olmak istiyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında pek çok sanatçının tutkulu olduğu evrensel bir konu: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı verdi.

CADDELERDE "ATEŞKES" GÖSTERİSİ

Diğer yandan ödül töreni öncesi kent merkezindeki tören salonu Dolby Theatre'ın önü Filistin'e destek gösterisine sahne oldu. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" şeklinde slogan atarak bölgede acil ateşkes taleplerini dile getirdi. Gösteri sebebiyle trafik dururken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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