96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye 'Oppenheimer' filmi damga vurdu!

Sinema dünyasının en gösterişli şovu bu yıl 96'ncı kez düzenlendi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Bu seneki Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu ise Jimmy Kimmel üstlendi.

Hollywood'un ünlülerinin akın ettiği törenin kırmızı halısı her zamanki gibi rengarenkti. Yıldızlar aylar öncesinden hazırlanan kıyafetleriyle birer birer kırmızı halıda boy gösterdi. Daha sonra da ödül dağıtımına geçildi.

OPPENHEIMER RÜZGARI

"Oppenheimer", En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu dahil 7 ödül kazanırken, "Poor Things" ise 4 ödüle değer görüldü.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Poor Things"teki rolüyle Emma Stone alırken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Oppenheimer"daki rolüyle Cillian Murphy'ye verildi.

Poor Things En iyi kadın oyuncu ödülünün yanı sıra en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve kostüm tasarımı, en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini alarak bir anlamda sürpriz yapmış oldu.

GECEYE DAMGASINI VURDU

Ödül gecesine damgasını vuran kişi ise uzun kariyerinde iki kez kaçırdığı ödülü bu kez kucaklayan Robert Downey Jr. oldu.

58 yaşındaki oyuncu Oppenheimer filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Robert Downey Jr, daha önce de 1993 yılında Chaplin, 2009 yılında da Tropic Thunder adlı filmlerle aynı ödüle aday gösterilmiş ama kazanamamıştı.

BARBIE'YE BİR TEK ÖDÜL

Yılın en iddialı ve en çok izlenen filmlerinden biri olan Barbie ise geceden tek ödülle ayrıldı.

Törende kazanan isimler ve yapımlar şöyle...

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Da'vine Joy Randolph (The Holdovers)

EN İYİ KISA ANİMASYON: WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko

EN İYİ ANİMASYON: The Boy and the Heron

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO: Anatomy of a Fall (Bir Düşüşün Anatomisi)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO: American Fiction

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI: Poor Things

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI: Poor Things

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: Poor Things

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM: The Zone of Interest

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Godzilla Minus One

EN İYİ FİLM KURGUSU: Oppenheimer

EN İYİ KISA BELGESEL: The Last Repair Shop

EN İYİ BELGESEL: 20 Days in Mauripol

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ: Oppenheimer

EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ: The Wonderful Story of Henry Sugar

EN İYİ SES KURGUSU: The Zone of Interest

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK: Oppenheimer

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI: What Was I Made For - Barbie

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Cillian Murphy (Oppenheimer)

EN İYİ YÖNETMEN: Christopher Nolan (Oppenheimer)

EN İYİ KADIN OYUNCU: Emma Stone (Poor Things)

EN İYİ FİLM: Oppenheimer