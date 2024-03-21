Putin dünya dengeleri değiştirdi! ABD, Afrika'da veto yedi Rusya sevinçle karşılandı

21 Mart 2024 21:05 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:16

İkinci Dünya savaşından bu yana ABD güçleri Afrika ve Orta Doğu ülkeleri üzerinde askeri güce sahipti. Ülkelerin devlet düzenlerine bile karışan ve sürekli olarak sömüren ABD, son 5 yıldır bu gücünü kaybetti. Değişen dünya düzeninde özellikle Afrika ülkelerinin kendi yönetimlerine ABD ya da Batılı bir devleti karıştırmamaya başladı. Ancak Putin'in gıda desteği sevinçle karşılanması düzende Rusya'nın gücünü arttığını gösterdi.

ABD AFRİKA'DA VETO YEDİ RUSYA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Nijer'deki askeri cunta ABD ile olan tüm anlaşmalarını feshetti. Bunun üzerine ise ülkede yaşanan gıda kıtlığı akabinde Putin, bizzat ülkeye gıda yardımında bulundu. Ötesi diğer Afrika ülkelerinde bile Rusya sıcak temaslarda bulundu. Amerika'da bu durum endişe ile karşılandı.

Pentagon, endişelerini askeri güçlerini iyimser bir tablonun arkasına koyarak korumaya çalışıyor. Ancak Orta Doğu'da özellikle İsrail'in Filistin üzerine yaptığı saldırıları şiddetlendirmesi dünya genelinde Amerika'ya karşı nefret dolu bir kapıyı açtı.

İSTENMEYEN ÇOCUK AMERİKA OLDU!

Rusya'nın ise Ukrayna savaşında sivilleri hedef almadan askeri saldırılar düzenlemesi bile dünya genelinde savaş ahlakı olarak kabul edilmesi de şaşırttı. Geçtiğimiz ay Gine, akabinde Mali'ye gönderilen buğday yardımı Rusya'yı daha da iyi bir tablo içine aldı. Amerika hem kendi ülke içindeki ekonomik sarsıntı hem Filistin mevzusu hem de dünya genelinde askeri güçle hareket etmesi dengelerde kötü tarafta olduğunun göstergesi oldu. Amerika'ya artık hiçbir ülke güvenmiyor.

Rusya'ya ise Afrika ülkeleri kapılarını sonuna kadar açtı. Afrika ülkelerinde ilk kez büyükelçilikler açan Rusya, savunma bakanlığını da ziyaretlere göndererek sıcak temaslarını devam ettirdi.

Özellikle silah sanayinde önemli olan uranyum maddesi bakımından zengin olan Afrika ülkeleriyle görüşmelerin artmasına vesile oldu. İlerleyen dünya düzeninde Amerika'nın etkisiz hale gelmesi bir kez daha gözler önüne serildi.