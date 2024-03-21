Avrupa'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı: Farklı şekilde karşılık vereceğiz

21 Mart 2024 17:03 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:17

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Kiev'i havaya uçurdu! Balistik füzelerle saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için kullanmalarına dair açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya'nın bu duruma bir hayli tepkili olduğunu ortaya koydu.

Rusya’nın söz konusu adımlara karşılık vereceğini belirten Peskov, “Hukuki tüm mekanizmaları, şu anda mevcut olanların yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak yeni mekanizmaları da kullanacağız.” dedi.

Sözcü Peskov, Batılı ülkelere verilecek karşılığın doğrudan mütekabiliyet adımları şeklinde olmayacağına işaret ederek, “Kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz.” ifadesini kullandı.

RUSYA KİEV'İ HEDEF ALDI

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları son hız devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan Rusya, balistik füzelerle şehri vurdu. Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 44 günlük aradan sonra Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun saldırıda Х-101/Х-555/Х-55 model seyir füzeleri ve balistik füzeler kullandığı bilgisini paylaşan Popko, başkentte hava saldırısı alarmının yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydetti.

Popko, füzelerin şehri farklı yönlerden eş zamanlı olarak vurduğuna işaret ederek, "Hava savunma kuvvetleri, Kiev üzerinde balistik füzeler dahil 30'a yakın füze düşürdü." ifadesini kullandı.

Svyatoşin ilçesinde füze parçalarının anaokulu binasına ve apartmana hasar verdiğini aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise saldırı sonucu bir apartmanın hasar gördüğünü belirtti.