Şehri istila ettiler: Yaşamı durma noktasına getirdiler

01 Mart 2024 15:22 - Güncelleme : 01 Mart 2024 15:35

Tayland'ın eskiden önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Lopburi kentinde, yaklaşık 3 bin 500 maymun şehri ele geçirmiş durumda. Bölgede maymunların istilası nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Maymunlar alışveriş merkezlerine girerek dükkanlara zarar veriyor ve insanların yiyeceklerini çalıyor.

Maymunların istilası nedeniyle şehirde birçok dükkan ve işyeri kepenk indirmiş durumda. Şehrin tarihi mekanlarının da gezilemez hale geldiği belirtiliyor. Lopburi'de her yıl düzenlenen Maymun Festivali turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

"BİZ KAFESTE YAŞIYORUZ"

Şehir sakinleri kentin bazı bölgelerinin tamamen maymunların kontrolüne girdiğini ve devletin bu duruma bir an evvel çözüm bulmasını istiyor. Açıklamalarda bulunan bir Lopburi sakini, "Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda. Dışkıları her yerde, yağmur yağdığında kokuları dayanılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

SAYILARI 6 BİNE KADAR ÇIKTI

Geçmiş yıllarda kentteki maymun popülasyonunu kontrol altında tutmak için uygulanan kısırlaştırma programına ara verilmesiyle birlikte sayıları 6 bine kadar çıktı. Yetkililer kısırlaştırma programına geri dönmek zorunda kaldı.