Şehri istila ettiler: Yaşamı durma noktasına getirdiler
Tayland'da binlerce maymunun ele geçirdiği ve hayatın adeta durma noktasına geldiği turistik kent Lopburi'de, bazı ziyaretçiler tarafından sevimli bulunan maymunlar yüzünden birçok dükkan kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bazı yerel yetkililer, şehrin tarihi mekanlarının da gezilemez bir duruma geldiğini belirterek, devletin bir an önce bu soruna çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.
Tayland'ın eskiden önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Lopburi kentinde, yaklaşık 3 bin 500 maymun şehri ele geçirmiş durumda. Bölgede maymunların istilası nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Maymunlar alışveriş merkezlerine girerek dükkanlara zarar veriyor ve insanların yiyeceklerini çalıyor.
Maymunların istilası nedeniyle şehirde birçok dükkan ve işyeri kepenk indirmiş durumda. Şehrin tarihi mekanlarının da gezilemez hale geldiği belirtiliyor. Lopburi'de her yıl düzenlenen Maymun Festivali turistler tarafından büyük ilgi görüyor.
"BİZ KAFESTE YAŞIYORUZ"
Şehir sakinleri kentin bazı bölgelerinin tamamen maymunların kontrolüne girdiğini ve devletin bu duruma bir an evvel çözüm bulmasını istiyor. Açıklamalarda bulunan bir Lopburi sakini, "Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda. Dışkıları her yerde, yağmur yağdığında kokuları dayanılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.
SAYILARI 6 BİNE KADAR ÇIKTI
Geçmiş yıllarda kentteki maymun popülasyonunu kontrol altında tutmak için uygulanan kısırlaştırma programına ara verilmesiyle birlikte sayıları 6 bine kadar çıktı. Yetkililer kısırlaştırma programına geri dönmek zorunda kaldı.