Son dakika! Gazze'de acil ateşkes BMKG'de kabul edildi!

25 Mart 2024 17:52 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:31

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bugün Gazze'deki ateşkesi görüştü. BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için yeni bir karar tasarısı ülkelerin oylamasına sunuldu.

Ramazan ayı olduğu için 'kalıcı' olması istenen 'acil ateşkes' talebi 14 Güvenlik Konseyi üyesinin tamamının evet oyu vermesiyle kabul edildi.

DAHA ÖNDE 4 DEFA VETO EDİLMİŞTİ

Karar daha önceki dört kez sunulnuş ama kabul edilmemişti. Bu ateşkes kararı konsey tarafından kabul edilen ilk karar oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyanu, ABD'nin Gazze'de acil ateşkes öngören BM kararını veto etmemesi halinde, heyetinin Washington ziyaretini iptal etmekle tehdit etmişti.

İSRAİL, ABD PRGRAMINI İPTAL ETTİ

Kararın ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla kabul edilmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail heyetinin Washington'a yapacağı ziyareti iptal etme kararı aldı.

Beyaz Saray ise, BMGK'de verilen 'çekimser' oyun, ABD'nin Gazze politikasında bir temel değişiklik anlamına gelmediğini ifade etti. İsrail'in diplomatik ziyareti iptal etmesine dair bir bilginin kendilerinde bildirilmediğini söyleyen Beyaz Saray Temsilcisi Kirby, "Gelip gelmeme kararını İsrail'e bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.