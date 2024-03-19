Son dakika! İsrail Refah'a saldırıya geçti! Filistin dünyaya duyurdu

19 Mart 2024 13:10 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:04

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası tepkilerden kaçınmak için Refah'a yönelik saldırısını herhangi bir açıklama yapmadan başlattığını duyurdu. Açıklamada 'Dün akşam başlatılan saldırı için herhangi bir duyuru yapılmadı' ifadesi yer aldı ve İsrail'in uluslararası uyarıları kasıtlı olarak görmezden geldiği vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Refah kentine sığınmak zorunda bıraktığı bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

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