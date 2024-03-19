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19 Mart 2024 13:10 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:04

Son dakika! İsrail Refah'a saldırıya geçti! Filistin dünyaya duyurdu

Son dakika... İsrail, Refah'a karşı saldırısını başlattı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırının herhangi bir açıklama yapılmadan başladığını duyurdu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası tepkilerden kaçınmak için Refah'a yönelik saldırısını herhangi bir açıklama yapmadan başlattığını duyurdu. Açıklamada 'Dün akşam başlatılan saldırı için herhangi bir duyuru yapılmadı' ifadesi yer aldı ve İsrail'in uluslararası uyarıları kasıtlı olarak görmezden geldiği vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! İsrail Refah'a saldırıya geçti! Filistin dünyaya duyurdu - 1. Resim

İsrail’in Refah kentine sığınmak zorunda bıraktığı bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

Son dakika! İsrail Refah'a saldırıya geçti! Filistin dünyaya duyurdu - 2. Resim

14 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının, dün gece Refah kentinin belirli bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Son dakika! İsrail Refah'a saldırıya geçti! Filistin dünyaya duyurdu - 3. Resim

NETANYAHU OPERASYONU DUYURMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 15 Mart’ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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