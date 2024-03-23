Son dakika! Komşu ülkede korkutan deprem!

23 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:52

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bulgaristan’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 4.4 kilometre derinlikte kaydedildi.

OLUMSUZ BİLGİ YOK

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Maddi hasar olup olmadığı ise araştırılıyor.

Yetkililer, bölgede inceleme başlatıldığını ve durumun takip edildiğini açıkladı. Vatandaşlara panik yapmamaları ve resmi açıklamaları beklemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...