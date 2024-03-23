23 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:52
Son dakika! Komşu ülkede korkutan deprem!
Komşu ülke Bulgaristan depremle sarsıldı. 3.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili ilk veriler paylaşıldı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bulgaristan’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 4.4 kilometre derinlikte kaydedildi.
OLUMSUZ BİLGİ YOK
Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Maddi hasar olup olmadığı ise araştırılıyor.
Yetkililer, bölgede inceleme başlatıldığını ve durumun takip edildiğini açıkladı. Vatandaşlara panik yapmamaları ve resmi açıklamaları beklemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr