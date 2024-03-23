Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Son dakika! Komşu ülkede korkutan deprem!
23 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:52

Son dakika! Komşu ülkede korkutan deprem!

Komşu ülke Bulgaristan depremle sarsıldı. 3.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili ilk veriler paylaşıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Komşu ülkede korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bulgaristan’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 4.4 kilometre derinlikte kaydedildi.

OLUMSUZ BİLGİ YOK

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Maddi hasar olup olmadığı ise araştırılıyor.

Yetkililer, bölgede inceleme başlatıldığını ve durumun takip edildiğini açıkladı. Vatandaşlara panik yapmamaları ve resmi açıklamaları beklemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Son dakika! Komşu ülkede korkutan deprem! - 1. Resim

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...