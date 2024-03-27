Ünlü YouTuber'dan hayranlarını şoke eden açıklama: Melanom

27 Mart 2024 13:36 - Güncelleme : 27 Mart 2024 13:37

Dünyaca ünlü bir YouTuber kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. Gerçek adı Tyler Blevins olan oyun tutkunu ve YouTube içerik üreticisi Ninja, haberi yıllık rutin kontrolünün ardından öğrendiğini açıkladı.

32 yaşındaki içerik üreticisi, bir dermatoloğun ayağında bir ben bulduğunu ve önlem olarak alındığını söyledi. Sosyal medya platformu X'te hayranlarına "Melanom olarak geri geldi, ancak erken aşamalarda teşhis ettiğimiz için iyimserler" dedi.

Ninja, "Yakınında başka karanlık bir nokta belirdi, bu yüzden bugün ona biyopsi yaptılar ve mikroskop altında melanom olmayan kenarları net bir şekilde görecekleri ve onu yakaladığımızı bileceğimiz umuduyla melanomun etrafındaki daha geniş bir alanı çıkardılar. Bunu erken teşhis ettiğimiz için minnettarım." ifadelerine de yer verdi.

HAYRANLARI AKIN ETTİ

Illinois'li Tyler "Ninja" Blevins, eşi Jess'in kendisi adına randevu aldığını açıkladı. Hayranları, haberi duyduktan sonra şok olduğunu söyleyen internet yıldızına iyi dileklerini iletmek için akın etti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre melanom, cilt kanserinin en yaygın üçüncü türüdür. Sağlık uzmanları, vücudun diğer bölgelerine yayılma riski nedeniyle sonunda ölüme neden olduğu konusunda uyarıda bulunmuşlardır.

Platformda neredeyse 24 milyon takipçisi olan Ninja, yayınlamaktan hoşlandığı oyunlar arasında Fortnite ve Warzone'u favorisi olarak görüyor.