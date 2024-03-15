15 Mart 2024 16:13 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:30
Ünlü oyuncuya cinsel tacizden hapis cezası! Defalarca aynı eylemi tekrarlamış
"Squid Game" dizisinde Oh Il-nam karakterini canlandıran oyuncu Oh Yeong-su, cinsel taciz suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Netflix dizisi "Squid Game"de rol alan 79 yaşındaki O Yeong-su hakkında, bir kadını birçok kez taciz ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı. "Squid Game"deki rolüyle, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazanan ilk Güney Koreli aktör olan O Yeong-su o dönem iddiaları kesin bir dille reddetmişti.
HAPİS CEZASI ALDI
Ünlü oyuncunun yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncu cinsel taciz suçundan hapis cezası aldı.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu tarafından birçok kez cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden kadın, 2 yıl önce aralık ayında polise şikayette bulundu. Dava dosyası nisan ayında kapatılsa da savcılık mağdurun talebi üzerine soruşturmayı tekrar açtı.
Öte yandan Seul Kültür Bakanlığı suçlamanın ardından O Yeong-su yer aldığı bir hükümet reklamını yayından kaldırma kararı aldırmıştı.
Kaynak: TGRT Haber