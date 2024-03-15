Ünlü oyuncuya cinsel tacizden hapis cezası! Defalarca aynı eylemi tekrarlamış

15 Mart 2024 16:13 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:30

Netflix dizisi "Squid Game"de rol alan 79 yaşındaki O Yeong-su hakkında, bir kadını birçok kez taciz ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı. "Squid Game"deki rolüyle, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazanan ilk Güney Koreli aktör olan O Yeong-su o dönem iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

HAPİS CEZASI ALDI

Ünlü oyuncunun yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncu cinsel taciz suçundan hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?