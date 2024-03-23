Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 23 Mart 2024 altın fiyatları...

23 Mart 2024 07:11 - Güncelleme : 23 Mart 2024 07:12

Altın ve elması unutun! Dünyanın en değerli madeninin fiyatı dudak uçuklattı

Altın ve elması unutun! Dünyanın en değerli madeninin fiyatı dudak uçuklattı

Altın neden düştü? Uzman isim alım fırsatı için seviye verdi

Altın neden düştü? Uzman isim alım fırsatı için seviye verdi

Haftalardır rekor serisini sürdüren altın fiyatları bu hafta açıklanan FED faiz kararının ardından rekor kırarken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ardından ise düşüş yaşadı.

Gram altın bugün serbest piyasada 2 bin 227 TL'den satılıyor. Çeyrek altının fiyatı ise 4 bin 249 TL.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların sıkı takibinde... Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 23 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.227,39

Satış 2.227,89

23 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.029,00

Satış 4.249,00

23 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.984,00

Satış 8.275,00

23 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.115,00

Satış 16.773,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.165,11

Satış 2.165,61