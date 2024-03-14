Altın fiyatlarının yükselişinde ‘Türkiye’ etkisi! ABD’li Business Insider’dan çarpıcı analiz

14 Mart 2024 12:21 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:28

ABD merkezli ekonomi sitesi Business Insider’dan altın fiyatları ile ilgili çarpıcı analiz geldi. Küresel bazda fiyatların yükselişinde ‘Türkiye’ detayına değinen site, fiyatların rekor seviyeye ulaşmasında TCMB’nin ve diğer merkez bankalarının etkisinin olduğunu yazdı.

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELİŞİNDE TCMB ETKİSİ

Business Insider, dünyada altın fiyatlarının şaşırtıcı seviyelere çıkmasında TCMB dahil bazı merkez bankalarının satın alımlarının etkili olduğunu yazdı.

Son günlerde Bitcoin ve altın yükselişini sürdürerek rekor seviyelerden işlem görüyor. Analistler, altın ve dijital paranın enflasyon ve faiz oranlarının piyasa için en önemli öncelik olmaya devam ettiği alışılmadık bir makroekonomik ortamdan farklı şekillerde yararlandığını söylüyor.

ALTIN VE BITCOIN CEZBEDİYOR

Bitcoin ve altın şu anda piyasadaki en sıcak varlıklardan ikisi. Ancak yükselişlerinin sebepleri farklı. Online aracı kurum XTB'nin araştırma direktörü Kathleen Brooks Business Insider'a verdiği demeçte, "Bence bu bir tesadüf. Altın belirli insanları, bitcoin ise diğer yatırımcıları cezbediyor. Çeşitli faktörler ikisini de yeni rekorlara taşıdı, ancak her ikisinin de aynı anda yükseliyor olması gerçekten makro zeminin bir cilvesi" dedi.

ALTININ FİYATLARININ YÜKSELMESİNE YARDIMCI OLDULAR

Altının 2024'ün başlarındaki yükselişi daha silik oldu. Ancak yatırımcılar altını düşük fiyat dalgalanmalarıyla güvenli liman olarak görüyor. Altın salı günü hafif bir düşüş yaşadı ancak Troy ons başına 2.159 dolarla bugüne kadar yaklaşık %4,5 artış gösterdi ki bu aralık ayındaki 2.140 $'lık rekorun üzerinde bir artış.

Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankaları son aylarda altın satın alarak fiyatın yükselmesine yardımcı oldu. Yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasına hazırlanırken, ABD doları gibi diğer büyük varlıkların değer kaybetmesiyle birlikte, rezervlerini çeşitlendirmek için altına yükleniyor.

ADM Investor Services International'ın baş ekonomisti Marc Ostwald, "Altın, hiç şüphesiz merkez bankaları tarafından yönlendiriliyor. Portföylerinde çok fazla dolar olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Başka çok fazla alternatif yok ama altın bunlardan biri" dedi.

BITCOIN 2024'E HIZLI GİRİŞ YAPTI

Zorlu geçen birkaç yılın ardından bitcoin 2024'e hızlı bir giriş yaptı. Kripto para 70 bin doların üzerinde işlem görüyor ve onu takip eden CoinDesk endeksine göre 1 Ocak'tan bu yana neredeyse %75 artış gösterdi. Bitcoin en son Kasım 2021'de 69 bin dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Ocak ayında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 11 spot ETF'yi onaylayarak Bitcoin'in yükselişini ateşledi. Bu durum kurumsal yatırımcıların ilk kez kriptoya yönelmesine izin verdi.

YARILANMA BEKLENTİSİ FİYATLARI ARTIRDI

Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen "yarılanma" olayı da yatırımcıların heyecanını artırıyor. Yarılanma olayı dolaşımdaki yeni token sayısını azaltarak kripto para birimini daha yükseğe taşıyor. Arzı azaltmak bitcoin fiyatlarını artırıyor.

Brooks, "ETF alanına yayılmak bitcoin için muazzamdı. Geçmişteki yarılanmalar fark edilmedi ancak bu sefer böyle olmadı, çünkü bitcoin çok daha yaygın ve bu da talebin devam etmesine yardımcı olacak" dedi.