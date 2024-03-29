Bankalar muslukları kıstı! Araba, konut ve arsa almak isteyenler kredi kartına koştu

29 Mart 2024 10:11 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:17

Konut ve araç kredilerinde bankaların temkinli davranması ve muslukları kısması vatandaşı farklı yöntemlere itti. Krediye ulaşamayanlar kredi kartına koştu. Harcamalar hiç olmadığı kadar arttı. 12 aya taksitle ev, arsa ve araç alanlar çoğaldı. Otomobil bayileri kampanyalar başlattı, 12 aya kadar taksitle araç satmaya başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, internette yayınlanan arsa, konut ve araç ilanlarında son dönemde ‘kredi kartına 12 ay taksit’ notları dikkat çekmeye başladı. Pek çok kişi bankadan krediye ulaşamayınca, ev ve araba alımı için kredi kartına yüklendi. Ticaretin kredi kartlarına kayması, kart kullanım rekorunu getirdi.

EN ÇOK KREDİ KARTINA ARAÇ SATIŞI YAPILDI

Ticarette en fazla kredi kartı kullanımının otomobil alım satımlarda olduğu ifade ediliyor. Bağcılarda galericilik yapan bir kişi “Müşterimiz bugün otomobil almak için kredi çekse yüzde 4 ila yüzde 5,5 faiz ödeyecek. Üstelik kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor. Bunun 300 bin liraya kadar olan kısmı 3 ay sıfır faiz, 300 bin lira üzerinde yapılan çekimler ise yüzde 3 vade farkı ile ödenebiliyor. Birçok müşteri kredi bulamadığı için kredi kartı limitlerini yükseltiyor. Şirket kredi kartlarında limitler çok daha yüksek olduğu için aracın tamamını da kredi kartı ile çekebiliyoruz. Otomobil alımlarında kredi kartı kullanımı oldukça arttı” dedi.

“500 BİN LİRA BİLE KREDİ ALAMIYORLAR”

Emlak işiyle uğraşan diğer bir kişi ise yaptığı açıklamada “1 ila 3 milyon liralık ev alımlarında kredi kullanımı oluyor. Alıcılar bundan 3 yıl önce konut alımlarının yüzde 70-80’ine kadar kredi kullanabiliyorlardı. Şimdi ise 500 bin lira bile kredi alamıyorlar. Üstelik faiz oranları da çok yüksek. Bu nedenle belli bir birikimi olanlar konut veya arsa alırken, kalan kısmı kredi kartından çektiriyor. Bizim gibi işletmeler aracılık yapıyor. 8-10 milyon liralık evlerde bunu yapmak mümkün değil. Uygun fiyatlı evlerde kart kullanılıyor. Piyasaların hareketlenmesi için mutlaka bankaların kredi taleplerine cevap vermesi gerek” diye konuştu.