Ev sahipleri dikkat! Kira gelir beyannamesi için süre uzatıldı

29 Mart 2024 09:39 - Güncelleme : 29 Mart 2024 09:43

Kira ve konut fiyatları durmadan artıyor! Asgari ücretli için ev sahibi olmak hayal oldu

Kira ve konut fiyatları durmadan artıyor! Asgari ücretli için ev sahibi olmak hayal oldu

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor. Başvuru için süre doluyor. 2023 yılı kira gelir beyannamesi 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı. Mülk sahipleri, kira gelir beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden de işlem yaparak verebiliyor.

GELİR ELDE EDENLERİN BAŞVURU ZORUNLULUĞU BULUNUYOR

Beyan zorunluluğu, geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için geçerli.

GİB'in internet sitesinden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.

2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDEN VERİLEBİLECEK

Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri gibi kazançlar için de yine yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması önem taşıyor

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme, "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

2 TAKSİTTE ÖDENEBİLİYOR

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.