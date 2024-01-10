Doğum, kreş yardımı emzirme parası, tüm hesaplar değişti: Çalışan anneye 70 bin 345 lira destek

10 Ocak 2024 09:23 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:26

Asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zamla beraber 86 kalemde iyileşme sağlanacak. Çalışan kadınlara destekler de aynı oranda değişecek. Emzirme ödeneği bu yıl için aylık 857 liraya çıkarken, iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak. Bir çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen aylık doğum (rapor) parası günlük 444.44 lira, aylık 13 bin 333 lira olacak.

İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ DEĞİŞTİ

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosunu açıkladı. Buna göre bu yıl için iş göremezlik ödeneği günlük yatarak tedavilerde 333.38 lira, ayakta tedavilerde 444.50 lira, cenaze ödeneği de 3 bin 385 liraya yükseldi.

GÜNLÜK NET DOĞUM İZNİ ÜCRETİ 444 LİRA

SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi yapılıyor. Doğumdan öncesi 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatıranlar bu destekten yararlanabiliyor. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

Destek için sigortalılığın devam, rapor süresince de çalışılmaması zorunluluğu bulunuyor. İş göremezlik, rapor parası, doğum öncesi, sonrası toplam kullanılan 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor. Çoklu doğumda bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Günlük net doğum izni ücreti 444.44 lira, aylık 13 bin 333 liraya denk geliyor. Toplam net doğum izni ücreti 49 bin 777 liraya ulaşıyor.

857 TL SÜT PARASI

Çalışan anneler süt parası diğer adıyla emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Sigortalı çalışanların son bir yılda 120 gün prim ödemiş olması koşulu bulunuyor.

Emzirme ödeneği diğer adıyla süt parası kendi çalışmalarından dolayı SGK'dan gelir, maaş alan kadınlar ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. Bu yıl için emzirme ödeneği 857 liraya çıkarken, iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak.

KREŞ DESTEĞİ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50’Sİ

Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı.

Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor. Çocuk yardımı için internetten olduğu gibi kaymakamlıklara da başvurulabiliyor.