Günlük kazancı katlandı! Bitcoin madencileri iflastan geri döndü, kriptoda kış bitti

12 Mart 2024 10:36 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:15

Bitcoinde 2 yıl aranın ardından esen rüzgar yatırımcısının yüzünü güldürürken, gelen rekor seviyeler zirve beklentilerini artırıyor.

KAZANÇLARI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Bitcoin fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ederken, Bitcoin madencilerinin günlük kazançları da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. En büyük kripto para varlığın fiyatı rekor seviyelerde işlem görmeye devam ederken Bitcoin madencilerinin kazançları geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

BİTCOİN MADENCİLERİ 2 YIL SONRA PARAYA PARA DEMİYOR

CryptoQuant'ın verilerine göre günlük madenci geliri 7 Mart'ta 78,6 milyon dolara ulaşarak, son kripto boğa piyasası sırasında Nisan 2021'de oluşan zirveyi aştı. Bitcoin madencileri, işlemleri doğrulamak ve blok zinciri ağına eklemek için kendilerine verilen yeni coinlerin yanı sıra kullanıcılar tarafından kendilerine ödenen ücretlerden de para kazanıyor.

BİTCOİNDEKİ REKOR KAZANÇLARINI KATLADI

Madenci gelirlerindeki artış, Bitcoin'in bu yıl şimdiye kadar %70 oranında yükseldiği bir ortamda gerçekleşti. Pazartesi günü Bitcoin 73 bin dolara yaklaşarak rekor seviyeye yükselmişti.

2022'de bir dizi kripto skandalı ve iflasla bağlantılı uzun süreli bir düşüşün ardından, Bitcoin fiyatı geçen yıl yükselmeye başladı ve 11 Ocak'ta piyasaya sürülen ABD spot Bitcoin Borsa yatırım fonlarına yaklaşık 9,5 milyar dolarlık net girişten ivme kazandı.

İFLASA SÜRÜKLENDİĞİ KRİPTO KIŞININ DERİNLİKLERİNDEN GERİ DÖNDÜ

Bitcoin'in Nisan ayında madenci kazançlarını yarıya indirecek ve madeni paranın arz artışını azaltacak olan yarıya indirilmesi de fiyatların yükselmesine yönelik beklentileri teşvik etti.

Madenciler için bu durum, bazılarının iflasa sürüklendiği kripto kışının derinliklerinden belirgin bir geri dönüş anlamına geliyor. Örneğin, CleanSpark Inc. ve Marathon Digital Holdings Inc. gibi şirketleri içeren Valkyrie Bitcoin Madencileri ETF'si son 12 ayda iki kattan fazla artış gösterdi.

Bloomberg'in haberine göre, Şubat 2023'ten bu yana en büyük madencilik şirketlerinden 13'ü 1 milyar doların üzerinde özel amaçlı bilgisayar siparişi verdi.