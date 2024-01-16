Mavi yakalıların maaşları beyaz yakalıları geçti! Kazançları dudak uçuklatıyor

16 Ocak 2024 14:53 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:04

2024 Mavi Yakalıların altın çağı olacak. Genel müdürün, doktorun, öğretmenin maaşlarını sollayan mavi yakalılara transfer ücreti bile yapılıyor. Türkiye’de gençlerin ağır işlerden kaçmak istemesiyle birlikte birçok sektörde kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaya başladı.

KAZANÇLARI BEYAZ YAKA YÖNETİCİYİ GEÇTİ

İşverenler de elindeki işçiyi kaçırmamak için maaşları yükseltmek zorunda kaldı. Nitelikli teknik elemanların aylık geliri, beyaz yakalı üst düzey yöneticileri çoktan geride bıraktı.

MAAŞLAR 40 BİN LİRA İLE 150 BİN ARASINDA

Mavi yakalıların kazançları yaptıkları işe, bölgeye, tecrübeye göre ayda 40 bin lira ile 150 bin lira arasında değişiyor.

Örneği kule vinç operatörün maaşı 150 bin lira, elektrik şefi ve kaynak ustasının maaşıysa 80 bin lirayı buluyor. Operatör yardımcılarınınsa aylık kazancı ortalama 70 bin liraya denk geliyor.

İnşaat ve restorasyon alanında çalışan işçilerse aylık ortalama 60 bin lira ile 70 bin lira alıyor. Beton pompa operatörlerininse 60 bin lira… Mekatronik teknikeriyse aylık 40 bin lirayla 55 bin lira kazanıyor.

MAVİ YAKALILARIN ORTALAMA MAAŞLARI

Kule vinç operatörü : 150.000 TL

Elektrik şefi ve kaynak ustası 80.000 TL

Operatör yardımcısı 70.000 TL

İnşaat-restorasyon işçisi 60.000 TL- 70.000 TL

Beton pompa operatörü 60.000 TL

Mekatronik teknikeri 40.000 TL- 55.000 TL

YURT DIŞINDA İŞÇİ MAAŞI 3 BİN EUROYU BULUYOR

Yurt dışını tercih eden mavi yakalı işçilerinse maaşları 2-3 bin euroyu geçiyor. Türkiye ortalamasında beyaz yakalıların maaşlarıysa şöyle:

Doktorun ortalama maaşı 91 bin 300 lira, banka müdürünün 87 bin 300 lira, satış müdürü aylık ortalama 59 bin lira, avukat 42 bin 100 lira, hemşireyse 40 bin 648 lira kazanıyor.

2024'TE BEYAZ YAKALILARIN MAAŞLARI

Doktor: 91.300 TL

Banka Müdürü: 87.300 TL

Satış Müdürü: 59.000 TL

Otel Müdürü: 53.700 TL

Avukat: 42.100 TL

Hemşire: 40.648,15 TL